Новогоднюю елку министра обороны в первый день посетили более 3 тыс. человек

Среди зрителей были дети военнослужащих - участников спецоперации, воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек посетили Новогоднюю елку министра обороны Российской Федерации в Центральном академическом театре Российской армии в первый день, сообщили в Минобороны РФ. Среди зрителей дети военнослужащих - участников спецоперации, дети из многодетных семей, воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов.

"По традиции новогоднее представление проходит в нашем главном военном театре страны. Главное военно-политическое управление по распоряжению министра обороны приглашает семьи военнослужащих из разных регионов России и для нас очень ответственно и гордо каждый год принимать таких важных зрителей. Это наш святой долг, как и всегда был, на протяжении всех 95 лет - театр служил и служит для людей в погонах", - подчеркнула директор театра армии Милена Авимская.

Перед началом представления в фойе Большого зала перед началом спектакля маленьких зрителей встретили Дед Мороз и Снегурочка, которые помогли ребятам спасти Новый год. Юные зрители приняли участие в веселых интермедиях у нарядной елки. Детям предстояло вместе с магистром Хроносом найти ключи от главных часов Деда Мороза. По задумке квеста, праздник был украден злодеем, который представился Дедом Морозом, но внимательные маленькие зрители быстро раскусили его план и вернули Новый год.

Затем дети одними из первых увидели спектакль "Двенадцать месяцев" режиссера Юлии Шульевой по сказке писателя Самуила Маршака.

Директор театра рассказала, что дети хорошо принимают созданный молодой командой спектакль, ведь они говорят на одном языке. В спектакле современные костюмы и музыка. "Этот спектакль понятнее детям. Для молодой постановочной команды было важно, чтобы ребенок увидел не очередную сказку, а все-таки эта сказка должна быть им близкой, современной и, конечно, красивой, волшебной. Тогда и заложенные смыслы, что добро и доброе сердце всегда побеждает будут ими восприняты", - подчеркнула Авимская.

Мария Иванова из Москвы пришла на спектакль с двухлетней дочерью Александрой. Приглашение им подарили как членам семьи военнослужащего. "Мы с Сашенькой были в восторге от постановки! Во-первых, очаровала падчерица - искренняя и пронзительная игра. Ребенку, конечно, больше всего понравились спецэффекты - туман, снег. И современное прочтение - с музыкой, шутками, понятными детям - умиляет и восхищает. Ну и, конечно же, зал был полон детей - все прошло в теплой и по-домашнему доброй обстановке", - поделилась своими впечатлениями женщина.