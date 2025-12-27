Коммунальщики Москвы в преддверии снегопада чистят крыши жилых домов

Он начнется в городе после 18:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы в преддверии обещанного синоптиками сильного снегопада в течение светового дня чистят крыши жилых домов от снега и наледи. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства мэрии.

"Очищаем скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - заметили в комплексе, напомнив, что только за прошедшие сутки в Москве прирост свежевыпавшего снега составил до 2 см, а к утру 28 декабря может выпасть еще до 5 см осадков. В этой связи коммунальщики просят горожан и гостей столицы быть аккуратными и ни в коем случае не заходить за ограждения, устанавливаемые на улицах в местах проведения работ по очистке крыш от снега. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов, просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - сказали в комплексе.

В официальном Telegram-канале комплекса отмечается, что в мегаполисе повсеместно продолжаются работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улиц и дворов, очистке лотковых зон и парковок. "Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - заметили в комплексе.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что снегопад начнется в Москве и Подмосковье после 18:00 мск и своей наибольшей активности достигнет к полуночи. По данным синоптиков, всего за предстоящий вечер и ночь величина снежного покрова в столице может увеличиться на 6 см, а количество осадков составит от 2 до 6 мм.

Гидрометцентр РФ также объявил в Москве и Подмосковье желтый погодный уровень, символизирующий потенциально опасные метеорологические условия. Он связан с ожидаемыми осадками, а также гололедицей. В столице он начнет действовать с 20:00 мск, по области - с 18:00 мск.

Вечером в минувший четверг на Москву обрушился снегопад, ставший самым сильным за весь осенне-зимний сезон. В частности, как сообщали ТАСС в Гидрометцентре РФ, за вечер четверга и последующую ночь высота снежного покрова в столице увеличилась на 11 см, что стало самым большим показателем. До этого сильный снегопад отмечался в столичном регионе 15 ноября - тогда величина снежного покрова увеличилась на 5 см.