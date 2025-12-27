Институт археологии РАН назвал абсурдными обвинения против Бутягина

Глава института Николай Макаров рассказал, что работы Александра Бутягина в Крыму - полевые археологические исследования, которые велись по методическим правилам раскопок

Директор Института археологии РАН Николай Макаров © Арина Антонова/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Обвинения, выдвигаемые против российского археолога Александра Бутягина, абсурдны, его работа не вызывала сомнений ни во времена "украинского" Крыма, ни после, заявил ТАСС директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Глава института рассказал, что работы Бутягина в Крыму - полевые археологические исследования, которые велись по методическим правилам раскопок, сопровождались составлением подробной научной документации, а все находки передавались в Керченский музей, оставались в Крыму. Так было и в "украинское время", и после возвращения Крыма в состав России, подчеркнул он.

"Бутягин ничего не разрушал, обвинение в том, что его действия принесли ущерб наследию Крыма, нелепы. В то же время, работая в Крыму после 2014 года, российские археологи постоянно сталкивались со следами больших грабительских раскопок, проводившихся в украинское время. Трудно поверить, что об этом было неизвестно украинским властям", - сказал Макаров.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.