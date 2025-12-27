В Якутии обеспечат доставку дополнительного объема продуктов в Арктическую зону

Жители арктических районов республики рассказали об отсутствии ассортимента в магазинах

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев распорядился организовать доставку дополнительного объема продуктов в Арктическую зону республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"[Глава Якутии] Айсен Николаев провел совещание по организации завоза социально значимых продовольственных товаров, поручил обеспечить малой авиацией дополнительную поставку свежих продуктов для жителей арктических районов республики. Глава Якутии отметил, что получил сообщения от северян об отсутствии ряда ассортимента в магазинах", - говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что в приоритетном порядке должна быть организована доставка свежей продукции авиационным транспортом в населенные пункты. "Не менее важно обеспечить устойчивую работу зимников и своевременную доставку продовольствия автотранспортом. На местах требуется четкая организация приемки и распределения грузов - продукты должны доходить до магазинов без задержек и простоев", - написал Николаев в своем канале в Max.

Глава региона назвал жизнь и работу в Арктической зоне ежедневным вызовом, требующим от людей мужества и стойкости. "Поручил правительству с начала 2026 года обеспечить такую организацию завоза продовольствия в северные районы, при которой подобные проблемы будут исключены. Вопросы жизнеобеспечения в Арктике должны решаться заранее и на системной основе", - добавил он.

В своем послании Госсобранию республики Николаев заявлял, что расходы на Арктику должны стать защищенными статьями бюджета региона.