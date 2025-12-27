В Оренбургской области планируют построить центр мини-футбола и зал единоборств

Среди строительных планов также значится капитальный ремонт кровли здания Училища (техникума) олимпийского резерва

ОРЕНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Модульный спортивный зал единоборств намерены смонтировать в Оренбургской области в 2026 году, а также начать строительство центра мини-футбола. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра физической культуры и спорта региона Татьяна Золина.

"В рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" планируется создание трех "умных" спортивных площадок (Соль-Илецкий муниципальный округ, Шарлыкский район, Саракташский район), а также монтаж модульного спортивного зала единоборств в Кувандыкском муниципальном округе. В селе Ивановка Оренбургского района планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Объекты будут смонтированы за счет средств федерального, областного бюджетов. Планируется начало строительства "Центра мини-футбола" в Оренбурге", - сказано о планах на 2026 год в ответе Золиной на запрос агентства.

Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта", как уточнили в министерстве, предполагает в 2026 году также монтаж восьми малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения на нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Объекты должны появиться в Бузулуке, Оренбурге, Бугуруслане, Орске, Медногорске, Кувандыкском муниципальном округе, Домбаровском и Оренбургском районах.

Среди строительных планов также значится капитальный ремонт кровли здания Училища (техникума) олимпийского резерва. Его проведут благодаря госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта".