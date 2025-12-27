На маршруты Махачкалы с 1 января выйдут более 80 новых автобусов

Транспорт будет работать в отдаленных населенных пунктах

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Транспортный парк Махачкалы пополнился более чем 80 новыми автобусами. Маршруты транспорта будут пролегать через семь населенных пунктов, где ощущается нехватка транспорта, сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана Сергея Меликова.

Глава Дагестана ознакомился с обновленным автопарком, а мэр города Джамбулат Салавов рассказал о преимуществах автобусов для транспортной системы столицы.

"Более 80 новых пассажирских автобусов выйдут на маршруты Махачкалы. <…> На линии автобусы выйдут уже 1 января. Тариф на проезд будет регулируемым. Новый транспорт будет работать на маршрутах, наиболее нуждающихся в дополнительном транспорте, включая отдаленные населенные пункты: Турали, Ленинкент, Новый Хушет, Красноармейское, Сулак и Богатыревку", - рассказали в пресс-службе.

Автобусы большого, среднего и малого класса вместимостью до 70 пассажиров оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, навигацией и терминалами безналичной оплаты, адаптированы для маломобильных граждан.

В рамках системных изменений разрозненные предприятия консолидированы в ООО "Дагестанавтотранс", запущены 10 автобусов по маршруту Махачкала - Каспийск, впервые введены выделенные полосы для общественного транспорта, увеличивается количество автобусных остановок. С 2026 года 15 ключевых маршрутов перейдут на регулируемый тариф.

"Эти мероприятия позволяют последовательно решать многолетнюю проблему общественного транспорта в Махачкале", - добавили в пресс-службе.