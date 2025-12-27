В аэропорту Внуково ввели ограничения

Расписание некоторых рейсов может быть изменено

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Как добавили в Росавиации, возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.