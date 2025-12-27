Дети из ЛНР и ДНР посетили Кремлевскую новогоднюю елку

Первая группа, прибывшая в Москву посетила спектакль "Заветные куранты" и обзорную экскурсию по городу

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. На Кремлевской новогодней елке побывали 100 детей и взрослых из Донецкой и Луганской Народных Республик 27 декабря. Первая группа, прибывшая в Москву по приглашению Московской федерации профсоюзов, посетила спектакль "Заветные куранты" и обзорную экскурсию по городу, сообщил ТАСС зампредседателя организации Павел Лаптев.

"Московская федерация профсоюзов сохраняет добрую традицию и приглашает на главную сказку страны - Кремлевскую новогоднюю елку - ребят из новых регионов. В декабре-январе более 300 гостей из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей побывают на спектакле "Заветные куранты". Также мы подготовили насыщенную экскурсионную программу: дети увидят зимнюю Москву, посетив такие знаковые места, как Красная площадь, Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы", - сказал Лаптев.

По его словам, запланированы познавательные мероприятия. На "Робостанции" на ВДНХ юные гости познакомятся с современными достижениями в робототехнике, посмотрят шоу и создадут памятные сувениры. "Уверен, новогодняя поездка доставит ребятам большую радость. Мы прилагаем все усилия, чтобы они получили яркие впечатления, почувствовали тепло и гостеприимство Москвы", - добавил Лаптев.

Новогодние поездки организованы совместно с Федерациями профсоюзов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.