В Кабардино-Балкарии введут более 30 медицинских объектов до 2030 года

Еще в 23 медучреждениях проведут капремонт

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Больше 30 больниц и поликлиник введут в Кабардино-Балкарии до 2030 года. Еще в 23 медучреждениях проведут капремонт, сообщил глава региона Казбек Коков.

"До 2030 года планируем строительство 34 объектов, в том числе здания ЦРБ в Баксане, детской поликлиники в Чегеме, поликлиник в Каменномостском и Заюково. Плюс 23 медучреждения, где будет капитальный ремонт", - рассказал Коков по итогам встречи с медицинскими работниками - представителями республиканских и районных медорганизаций.

Также глава республики отметил, что Кабардино-Балкария остается лидером по масштабам модернизации первичного звена здравоохранения. В 2025 году в строй введена новая поликлиника на 500 посещений, здание приемного отделения РКБ, 8 врачебных амбулаторий и поликлинических отделений. На стадии завершения капремонт детского отделения Республиканского центра психиатрии и наркологии.

Всего за семь лет построено и реконструировано 17 объектов, капитально отремонтировано 40, поставлено 3,5 тыс. единиц медицинской техники.