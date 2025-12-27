Приговор медсестре, осужденной после заражения 70 человек гепатитом, обжалуют

Адвокат осужденной сообщила, что апелляционную жалобу уже подали в Верховный суд КБР

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. Приговор медсестре одного из частных санаториев Нальчика (Кабардино-Балкария), осужденной после заражения 70 человек гепатитом С, обжалуют. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденной женщины.

"Моя подзащитная решила обжаловать решение суда. Апелляционная жалоба уже подана в Верховный суд КБР", - рассказала ТАСС защитница медсестры.

Ранее Нальчикский городской суд признал виновной медсестру одного из частных санаториев Нальчика, где больше 70 человек заразились гепатитом С и 5 человек - ВИЧ, по ч. 4 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Женщине назначили четыре года колонии общего режима.