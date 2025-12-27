В Донецке открыли памятник дважды Герою России Гудкову

Церемонию открытия бюста и памятной таблички посетил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Донецкая школа №104 на западе Донецка названа в честь дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова. Церемонию открытия бюста и памятной таблички военачальника посетил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ТАСС.

"Его героический путь для ДНР весьма существенен, потому что он своими бойцами освобождал наш Мариуполь. Да и сам-то он наш земляк, родом из Украинска, поэтому он здесь. Я думаю, абсолютно не случайно, что школа будет носить его имя, и ребята, следующие поколения будут с достоинством относиться к памяти нашего героя. Дорогие ребята, обращаюсь уже к вам: будьте достойны нашего героического земляка", - сказал Пушилин.

Мемориальная доска открыта на фасаде школы. Бюст генерал-майора с наградами на постаменте, выполненный проектом "Аллея российской славы", установлен на территории школы неподалеку от входа. Общеобразовательное учреждение находится в Петровском районе Донецка, который долгое время оставался прифронтовым.

Сослуживец Гудкова, заместитель командира 22-го отдельного танкового батальона по военно-политической работе с позывным Шеф, сообщил журналистам, что в каждом подразделении вывешен портрет героя с информацией о его боевом пути. Гудкова вспоминают как талантливого, ответственного командира, внимательного к нуждам бойцов. "С 24 февраля [2022 года] мы начали с ним вместе, каждая операция с ним была запоминающейся. Он был постоянно в эфире, всегда. Ни разу не было такого, чтобы наш генерал куда-то терялся, то есть мы его не слышали или сами чем-то управляли. Он вникал в каждую задачу нашу, в любую вообще. Он всегда был с нами, старался поддерживать либо мог взбодрить всех", - сказал военнослужащий.

Гудков родился 11 января 1983 года в Украинске, в 2000 году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции. В марте 2025 года получил назначение на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.