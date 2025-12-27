Власти Заполярья назвали фейком информацию о запрете захода танкеров в Мурманск

В региональном оперштабе призвали граждан сохранять бдительность

МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Информация о запрете захода судов в порты Мурманской области, которая распространяется в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В соцсетях распространяется видео, на котором якобы губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщает о "решении ввода запрета на заход танкеров" в порты Мурманской области.

"В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. Будьте бдительны - сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья называли фейками постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО, а также приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.