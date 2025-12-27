В Горловке открыли мемориальные доски в честь погибших пожарных

В МЧС по региону назвали обстрелы жилых кварталов основной причиной большинства пожаров

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Мемориальные доски в честь погибших пожарных были открыты в Горловке. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по ДНР.

"В Горловке открыли мемориальные доски в честь погибших огнеборцев. С 2014 года Горловка находится на переднем крае. Массированные обстрелы жилых кварталов - причина большинства пожаров. В первые минуты на место прибывают огнеборцы, которые самоотверженно ведут борьбу не только со стихией. Риск повторных ударов - основная угроза", - сказано в сообщении.

В МЧС напомнили о трагедии 12 июля 2023 года в Никитовском районе, из-за обстрела пожарно-спасательной части трагически погиб старший пожарный Сергей Бондин. По данным ведомства, он нес службу с 2020 года. Мемориальная доска открыта и в честь Ивана Кима, который пополнил ряды огнеборцев пожарной части Калининского района задолго до начала боевых действий. "На его счету немало ликвидированных пожаров и спасенных жизней. 18 сентября 2018 года очередной вызов обернулся трагедией. К сожалению, при выполнении служебных обязанностей старший пожарный-спасатель погиб", - добавили в МЧС.

"Символично и очень жаль, что мы открываем мемориальную доску в такой знаковый для службы день. Наша мирная и благородная профессия в военное время стала самой опасной. Один росчерк снаряда оборвал жизнь молодого парня. Это невосполнимая утрата для подразделения и системы МЧС", - отметил врио начальника ГУ МЧС России по ДНР Дмитрий Костямин.