"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево

Авиакомпания может перенести время вылета некоторых рейсов

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту Шереметьево. Авиакомпания может перенести время вылета некоторых рейсов, сообщили в ее пресс-службе.

"В связи с вводом 27 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета ряда рейсов. Часть рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправлены на запасные аэродромы в Домодедово, Нижний Новгород, Казань, Саратов", - говорится в сообщении.

Ожидающих просят следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании "Аэрофлот", а также за объявлениями по громкой связи. Пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

"Перелет рейсов, ушедших на запасные аэродромы не московского авиаузла, в столицу ожидается после получения согласования о возможности посадки в Москве", - добавили в авиакомпании.

Ранее Росавиация сообщала, что столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений в районе аэропорта.

В новость внесена правка (19:53 мск) - передается с уточнением информации в заголовке, верно - в аэропорту Шереметьево.