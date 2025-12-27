Почти 1 млрд рублей направят на развитие Тотемского округа Вологодской области

Благоустройство будут проводить с учетом мнения местных жителей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 1 млрд руб. направят до конца 2026 года на развитие Тотемского округа Вологодской области. Строительство и благоустройство будут проводить с учетом мнения местных жителей, в опросе приняли участие более 1 тыс. человек, сообщил губернатор Георгий Филимонов по итогам прошедшего в субботу градостроительного совета.

"С учетом решений "Градсовета 2.0" на развитие округа в 2025-2026 годах направляем 980 млн рублей. Темп сохраняем, задачи, обозначенные жителями, остаются в приоритете", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, первое место по итогам народного голосования занял проект капитального ремонта начальной школы - детского сада в поселке Текстильщики. Свои голоса за него отдали 270 человек. По объекту разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы. Стоимость работ - 23,6 млн рублей. Капремонт планируют завершить до декабря 2026 года, но постараются ускорить.

Капитально отремонтируют также стадион и построят Дом культуры в поселке Юбилейном. Обновят Дом культуры в селе Великодворье. Сдать эти объекты планируют в 2026-2027 годах. Продолжат модернизировать инфраструктуру в округе по иным проектам и программам. На сферу образования муниципалитету направили свыше 238 млн рублей. За счет этих средств создали кластер среднего профобразования на базе Тотемского политехнического колледжа, привели в порядок Тотемскую среднюю общеобразовательную школу №2.

На медицину и культуру

На развитие здравоохранения в округе предусмотрено 129 млн рублей. В этом году приобрели медоборудование и отремонтировали пожарную сигнализацию в Тотемской ЦРБ. В следующем году планируют реконструировать поликлинику больницы и закупить модульную конструкцию Сигнальского фельдшерско-акушерского пункта.

"В этом году мы открыли пять молодежных центров в Вологодской области. В следующем году откроем еще пять, один из них - в Тотемском муниципальном округе. Это эпохальные достижения. Все, что мы делаем, на 99% впервые в истории региона. В этом году мы переложили больше 190 километров сетей. На сферу ЖКХ выделили 7,5 млрд рублей <…>. И недавно мы впервые в истории региона получили "Золотой каток" от правительства России за успехи в дорожном строительстве - ремонте, реконструкции и строительстве новых магистралей", - привела слова губернатора его пресс-служба.

Кроме того, завершен ремонт Камчугского Дома культуры, Камчугского филиала центральной библиотечной системы, Тотемской детской школы искусств. Приобретено оборудование для Тотемского музейного объединения и создан детский культурно-просветительский центр на базе Тотемского музея.

В прошлый раз глава региона встречался с тотьмичами в марте 2024 года. Тогда было выдано 66 поручений, 60 из них исполнили, в том числе проведены капремонт Тотемской ДЮСШ, газификация деревень Кормакино и Ворлыгино и устройство мемориалов в память об участниках Великой Отечественной войны в деревнях Якуниха и Данилов Починок.