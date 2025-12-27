Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Редакция сайта ТАСС
18:36
обновлено 19:03
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию после внесения коррективов в режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Об этом сообщили в Росавиации.
"В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.