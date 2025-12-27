"Победа" и "Россия" корректируют рейсы из-за ограничений в Шереметьево

Службы перевозчиков работают в усиленном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании "Победа" и "Россия" осуществляют вынужденные корректировки рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту Шереметьево.

"В связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов - вылет ряда рейсов задерживается. Часть рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправлены на запасные аэродромы в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород, Саратов, Самару", - сообщили в телеграм-канале авиакомпании "Победа".

Такие же меры приняла авиакомпания "Россия". Часть ее рейсов, которые следовали в Москву, ушли на запасные аэродромы в Самару и Нижний Новгород, сообщили в телеграм-канале перевозчика.

Авиакомпания "Россия" просит ожидающих для проверки статуса рейсов следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании "Аэрофлот", а также за объявлениями по громкой связи. Пассажирам "Победы" предлагают следить за Telegram-ботом компании, проверять сайт аэропорта вылета, следить за указанной при бронировании электронной почтой и смс по указанному контактному номеру телефона.

Пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпаний. Службы перевозчиков работают в усиленном режиме.

Ранее Росавиация сообщала, что столичный аэропорт Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введенных временных ограничений в районе авиагавани. В пресс-службе "Аэрофлота" сообщали, что авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту Шереметьево.