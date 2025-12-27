Россиян ждет больше года без шестидневок

Одна шестидневная неделя появится в 2027 году, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Наступающий год в России пройдет без шестидневных рабочих недель, но в 2027 году ситуация изменится. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"2026 год будет сбалансированным и достаточно благоприятным для работающих по соотношению рабочих и выходных и праздничных дней. В предстоящем году не планируется ни одной шестидневной рабочей недели. Количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных - 118, и это еще без учета 28-дневного отпуска в календарных днях", - сказала депутат.

По словам Бессараб, в 2027 году ситуация "немного изменится". Как ожидается, "в нем появится одна шестидневная неделя - суббота, 13 ноября будет рабочей, поскольку накануне мы будем отдыхать четыре дня: с 4 по 7 ноября".

Светлана Бессараб напомнила, что документ с уточнением праздничных и выходных дней в 2027 году выйдет только в конце 2026 года.

Последняя шестидневная рабочая неделя была в России в конце октября - начале ноября 2025 года, до этого - в декабре 2024 года.