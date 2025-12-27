В ГД рассказали, когда самозанятые смогут оформить первые больничные

С 1 января 2026 года самозанятые смогут начать платить страховые взносы и через полгода после этого получат право на оформление больничных, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Самозанятые с 1 января 2026 года смогут начать платить страховые взносы и через полгода после этого получат право на оформление больничных. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С 1 января 2026 года для наших граждан, кто пользуется льготным налоговым режимом на профессиональный доход (самозанятые - прим. ТАСС), появилась возможность добровольно - подчеркиваю, только добровольно - зарегистрироваться в социальном фонде и выбрать одну из программ социального страхования", - сказал депутат. По его словам, в этом случае самозанятый будет ежемесячно платить страховые взносы, выбрав одну из двух программ.

"И спустя полгода выплат взносов, если наступает период временной нетрудоспособности, то через социальный фонд будут обеспечиваться выплаты [самозанятому] на период временной нетрудоспособности", - сказал депутат.

Он отметил, что больничный можно будет взять в случае своей болезни или болезни ребенка.