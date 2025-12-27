В ОП назвали, сколько пенсионных баллов нужно для страховой пенсии по старости

Необходимо накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россияне для получения страховой пенсии по старости должны накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а также иметь страховой стаж от 15 лет. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно достичь определенного возраста, иметь страховой стаж минимум 15 лет и 30 ИПК-баллов. Назначает такую пенсию СФР", - сказал он.

Страховая пенсия - самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и утере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. С 1 января оба показателя будут проиндексированы на 7,6%.

Число ИПК зависит от стажа и зарплаты, а стоимость определяется государством. Один пенсионный балл в 2026 году будет стоить 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты составит 9 584,69 рубля. То есть минимальная страховая пенсия составит 14 287 рублей. Средний размер вырастет примерно до 27 тыс. рублей.