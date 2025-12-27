Британия ужесточила получение виз для граждан ДРК

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Великобритания ужесточила получение виз для граждан Демократической Республики Конго (ДРК). Как сообщила газета The Daily Telegraph, это сделано из-за того, что правительство центральноафриканской страны недостаточно сотрудничает в деле возвращения своих нелегалов и осужденных преступников.

Как говорится в статье, конголезские дипломаты и политики потеряли возможность приоритетного рассмотрения их запросов, а обычные граждане не смогут сделать это в ускоренном порядке. При этом глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд предупредила, что если Киншаса не изменит свою позицию, то Лондон может полностью перестать выдавать визы гражданам ДРК, включая президента страны Феликса Чисекеди.

"Мы надеемся, что страны будут играть по правилам. Если какой-то из их граждан не имеет права находиться здесь, они обязаны забрать его. Я благодарю Анголу и Намибию и приветствую их взаимодействие. Теперь пришло время ДРК поступить правильно: заберите своих граждан или вы потеряете привилегию въезжать в нашу страну", - сообщила Махмуд газете.

Всего с июня 2024 по июнь 2025 года Великобритания выдала гражданам ДРК 299 виз на работу, учебу, воссоединение с семьей или по гуманитарным соображениям. Однако еще тысячи человек, пишет газета, получили за это время туристические визы.

Издание отмечает, что Ангола и Намибия также были предупреждены в прошлом месяце о риске визовых рестрикций, однако начали сотрудничать с британскими властями. По официальной статистике, лишь на эти две страны и ДРК в Великобритании приходится 4 тыс. нелегальных мигрантов и осужденных преступников.

Как отмечает The Daily Telegraph, со временем в черный список могут быть добавлены другие страны, которые также неохотно принимают обратно своих осужденных граждан или нелегальных мигрантов: Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали, Египет и Габон.

Проблема нелегальной миграции

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле 2024 года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

По данным МВД королевства, с июня 2024 года по июнь 2025 года в Великобритании было подано рекордное число запросов на убежище - 111 084. Это на 14% больше, чем за предыдущий аналогичный период. По этому показателю Великобритания идет на пятом месте в Европе после Германии, Испании, Франции и Италии.