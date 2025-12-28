В МВД рассказали о новых уловках мошенников с заменой купюр

Злоумышленники сначала пугают людей госизменой, а потом просят передать деньги якобы для замены купюр на новые

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мошенники стали использовать двухэтапные схемы хищений, в которых сначала пугают людей госизменой и пособничеством врагам, а потом просят передать деньги якобы для замены старых купюр на новые. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, мошенники звонят и от лица представителей силовых структур сообщают человеку о том, что он подозревается в государственной измене и пособничестве врагам, так как якобы перевел на Украину деньги. Затем, введя человека в шоковое состояние, ему сообщают о необходимости передать средства для замены старых купюр на новые. За деньгами в схеме чаще всего приезжает курьер, которому жертва и передает накопления.

Чтобы у человека не возникало сомнений, аферисты стали уже после хищения денег звонить ему и сообщать об их получении, а также обещать, что в скором времени их привезут обратно.