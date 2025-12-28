В России за год запретили 26 новых наркотиков и сильнодействующих веществ

Для новых запрещенных веществ также установили объемы, определяющие степень ответственности за их оборот

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Списки запрещенных в России веществ в 2025 году пополнились 12 сильнодействующими препаратами и 14 новыми наркотиками, не считая их прекурсоров. Это следует из документов правительства, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, перечень наркотических средств, оборот которых запрещен на территории страны, расширился за счет включения в него ряда синтетических каннабиноидов и опиоидов. Среди них - "дизайнерские" наркотики A-Ponasa, Cumyl-inaca и Cumyl-chsinaca, флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол и другие.

Еще одним документом был расширен на 22 позиции список прекурсоров (исходное вещество, используемое при производстве наркотиков).

Опасный допинг

В свою очередь, в список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ) попали новые формулы стероидов и психостимуляторов, используемым как допинг в спорте. Как отмечается в материалах к постановлению, "зачастую данная продукция, продвигаемая на рынке спортивного питания в качестве инновационных предтренировочных комплексов, "жиросжигателей" и прогормонов, изготавливается в подпольных условиях, что усиливает риски наступления непредвиденных последствий от ее применения как профессиональными спортсменами, так и обычными гражданами".

В результате перечень пополнился, в частности, "дизайнерским" андростанолом и некоторыми селективными модуляторами андрогенных рецепторов (SARM). Один из них - лигандрол - является более сильным аналогом остарина, который уже присутствовал в списке СДВ.

Также в 2025 году было расширено число психотропных веществ, оборот которых ограничен в России (но они могут использоваться, например, в фармацевтике под строгим контролем). Среди "новичков" списка - клотизолам и циклотизолам.