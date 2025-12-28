В Dream Job назвали слово года в отзывах о работодателях

Речь о слове "возможность"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слово "возможность" оказалось на первом месте среди слов, используемых сотрудниками для описания своих работодателей в 2025 году. Это следует из исследования Dream Job, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В 2025 году "возможность" - одно из пяти ключевых слов, которые чаще всего звучали как репутационные маркеры работодателя в отзывах", - говорится в сообщении.

Кроме того, слово "рост" также стало значимым индикатором для соискателей. В положительных отзывах сотрудники отмечали наличие карьерных перспектив и поддержку со стороны руководства, в то время как негативные комментарии часто содержали упоминания о стагнации и отсутствии повышения.

В топ-5 по упоминаемости в отзывах также вошли слова: "обучение", "отношение", "стабильность", уточняется в материале.

При проведении исследования аналитики изучили 869 850 мнений сотрудников.