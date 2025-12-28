Диетолог Залетова: закусывать алкоголь нужно белковой и углеводной пищей

Подходящее горячее блюдо - нежирное мясо, рыба, птица с гарниром, картофель, крупы, овощи, рассказала заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Алкогольные напитки лучше всего закусывать белковой и углеводной пищей, а от жирной стоит отказаться. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

"Правильнее всего закусывать белковой и углеводной пищей. Идеально горячее блюдо - нежирное мясо, рыба, птица с гарниром, картофель, крупы, овощи. Нельзя закусывать жирным, особенно на первых порах, так как жир обволакивает слизистую, замедляет всасывание алкоголя, что может создать обманчивое ощущение, что нет эффекта. И человек начинает пить больше, и рано или поздно вся имеющаяся доза окажет свой токсический эффект", - сказала Залетова.

Она подчеркнула, что важно не сочетать с алкоголем острые закуски и маринады, они усиливают всасывание и раздражают ЖКТ. Также плохо совместимы с алкоголем сладкие газированные напитки - они ускоряют всасывание, грибы, так как это довольно тяжелая для переваривания пища, она создает большую нагрузку желудочно-кишечный тракт. Кроме того, рекомендуется не использовать фрукты и сладости в качестве основной закуски, так как они будут приводить к резким скачкам глюкозы и могут усилить опьянение.

Ранее Залетова рассказала, что безопасной дозы алкоголя не существует, любое количество имеет токсический эффект, однако можно говорить о дозах низкого риска.