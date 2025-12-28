В Госдуме рассказали о вреде от рекламы лекарств на ТВ

Важно, чтобы люди не занимались самолечением, которое грозит осложнениями, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Реклама безрецептурных лекарств на телевидении должна быть ограничена, чтобы люди не занимались самолечением, грозящим осложнениями. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Он в целом отметил, что использование гражданами чат-ботов с искусственным интеллектом для постановки диагноза или поиск методов лечения в интернете несет в себе угрозу.

"Более того, негативно влияет реклама тех фармацевтических препаратов, которые продаются без рецепта. И у нас была инициатива от фракции ЛДПР - запретить рекламу различных лекарственных средств и их свойств, по крайней мере на телевидении, в средствах массовой информации", - сказал глава комитета.

"Потому что в рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова" или "перестанешь кашлять". А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что это возможно все решить, "ты пойди в аптеку, купи, и у тебя все будет хорошо". И люди так и делают", - отметил Леонов. В результате, по его словам, "заболевание, которое только начинается, перерастает в хроническое, а потом, не дай Бог, еще ведет к серьезным последствиям".

"И это последствия рекламы. Поэтому, безусловно, повышая доступность и качество оказания медицинской помощи, мы должны все-таки и с рекламой разобраться, и разобраться с тем, чтобы люди не платили дополнительные средства, обращаясь в частные клиники за консультацией и назначением лечения", - заключил депутат, подчеркнув, что для этого нужно делать максимально доступным бесплатное поликлиническое звено.