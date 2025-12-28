На Дальнем Востоке из-за метеоусловий задержали рейсы

Вылета ожидают свыше 2,3 тыс. пассажиров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Некоторые рейсы остаются задержанным на Дальнем Востоке из-за метеоусловий, всего это коснулось более чем 2,3 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Дальневосточная транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия, направленные на соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов, - говорится в сообщении. - Перевозчиками приняты меры по предоставлению гражданам необходимых услуг. Транспортные прокуроры держат на контроле соблюдение прав пассажиров. Информация актуальна на момент публикации". Всего на задержанных рейсах насчитывается более 2,3 тыс. пассажиров.

Уточняется, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах прибытия 27 декабря самолеты, выполнявшие рейсы из Москвы на Камчатку и Магадан авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром Хабаровск. В Хабаровске отложены вылеты в Охотск и в обратном направлении. Аэропорт в Охотске закрыт на очистку взлетно-посадочной полосы.

Ожидают отправления пассажиры рейса Нелькан - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск. На Камчатке более чем на четыре часа задержаны рейсы в Москву (авиакомпания "Аэрофлот") и Северо-Курильск ("Тайга"). Аэропорт Магадан в связи со сложной метеообстановкой закрыт до 17:00 28 декабря по местному времени, отложены рейсы в Москву ("Россия"), Красноярск и Хабаровск ("Аэрофлот"), Иркутск ("Ираэро"), Новосибирск ("Сибирь), Петропавловск-Камчатский ("Камчатское авиапредприятие"), Синегорье и Сусуман ("Сила").

Образовалась длительная задержка рейса Южно-Сахалинск - Курильск авиакомпании "Аврора" за 26 декабря. Во Владивостоке задержан вылет рейса в Москву ("Аэрофлот").