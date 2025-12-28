В Японии эвакуировали посетителей зоопарка из-за сбежавшего волка

Животное уже обнаружили - оно находится на территории парка, сообщила администрация зоосада

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Посетители в токийском зоопарке Тама были срочно эвакуированы после того, как администрация зоосада обнаружила пропажу волка из вольера. Об этом объявила администрация зоосада.

Сотрудники зоопарка уже обнаружили животное - оно находится на территории парка. В настоящее время ведется работа по его поимке. Информации о пострадавших не поступало, посещение парка было приостановлено. Неизвестно, как волк смог покинуть вольер.