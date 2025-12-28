Диетолог Писарева рассказала, как в Новый год съесть меньше вредных продуктов

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России рекомендует для этого начать застолье с холодных закусок и легких овощных салатов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Съесть меньше вредных продуктов в дни празднования Нового года поможет клетчатка, которая содержится в овощах, поэтому начинать застолье следует с холодных закусок и легких овощных салатов. Об этом сообщила ТАСС врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Ирина Писарева.

"Начинайте с холодных закусок и легких овощных салатов, чтобы избежать переедания. Клетчатка, которая содержится в овощах, наполнит желудок, и вы меньше съедите каких-то более вредных продуктов. Ешьте тщательно - это тоже поможет насытиться быстрее и не переедать. Пейте больше воды, но лучше не во время застолья, а в течение дня. Не нужно активно запивать пищу, пить воду в процессе пережевывания пищи. Достаточно перед едой выпивать воду, перед застольем можно выпить два стакана простой воды без газа", - сказала она.

Врач отметила, что также нужно стараться не есть сразу большое количество разных блюд в один прием пищи. Разные компоненты усваиваются по-разному, это может вызывать вздутие и брожение в организме. Так, фрукты перевариваются быстро, вместе с медленно усваиваемыми жирами они могут вызывать процессы брожения, вздутие и дискомфорт.

Еще один совет - движение. После новогодних застолий лучше прогуляться спокойным шагом по улице, подышать свежим воздухом. Такая практика улучшит метаболизм и поможет пище усвоиться, рассказала она.