В Петропавловске-Камчатском за сутки выпало 120% месячной нормы осадков

Город второй день находится под влиянием циклона

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Объем выпавших осадков за последние сутки в Петропавловске-Камчатском, который находится второй день под влиянием циклона, составляет около 120% месячной нормы. Об этом сообщил глава города Евгений Беляев.

"По данным УГМС Камчатского края, за последние сутки в Петропавловске-Камчатском выпало порядка 120% месячной нормы осадков", - сказал Беляев, видеообращение которого опубликовано в телеграм-канале правительства Камчатского края.

Как сообщили в Госавтоинспекции края, усилен режим патрулирования автодорог, несмотря на сложные погодные условия, ДТП с пострадавшими за 27 декабря не зарегистрировано. Вместе с тем в ходе несения службы сотрудники ДПС выявили два факта управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

Как передает корреспондент ТАСС, в Петропавловске-Камчатском нет гололедицы, водители двигаются медленно, помогая друг другу на дорогах в местах сужения трассы.

Камчатка находится под влиянием охотоморского циклона, в результате прохождения циклона без электроснабжения остался ряд населенных пунктов Елизовского округа. Идут восстановительные работы, при этом теплоснабжение домов обеспечено в полном объеме. Как сообщили в правительстве региона, в поселке Лесной восстановили электроснабжение, восстановление подачи электроэнергии ведется в остальных поселениях - Южные Коряки, Новый, Светлый и Пионерский.