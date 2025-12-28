В РФ в 2025 году мошенники изменили цели получения доступа к порталу "Госуслуги"

Приоритетной задачей стало психологическое воздействие на владельца учетной записи, оформление электронных sim-карт для их использования в противоправных целях, сообщили в пресс-центре МВД России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мошенники в 2025 году изменили цели получения доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", их приоритетной задачей стало психологическое воздействие на владельца учетной записи, оформление электронных sim-карт для их использования в противоправных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Приоритетной целью получения доступа к учетной записи "Госуслуг" в 2025 году является психологическое воздействие на владельца, получение его персональных данных и оформление электронных sim-карт для дальнейшего их использования в противоправных целях", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что к изменению методов неправомерного доступа к учетным данным граждан на портале "Госуслуги" привело в том числе усиление антифрод-механизмов.

В министерстве подчеркнули, что с начала 2025 года фиксируется применение мошеннических схем, в которых потерпевших убеждают инициативно звонить злоумышленникам. Для этого чаще всего применяется имитация взлома аккаунтов онлайн-сервисов и информирование о необходимости связаться с "технической поддержкой" по поддельному номеру.