Россиянам рекомендовали встречать 2026 год в огненной цветовой гамме

Для этого подойдут красный, золотой, медный и бордовый, отметила эксперт в сфере моды Беатрис Малахова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Оттенки красного, медный или золотой будут в моде в 2026 году, именно в этой цветовой гамме следует встречать его наступление. Об этом ТАСС рассказала эксперт в сфере моды Беатрис Малахова.

"Главные цвета наступающего года - красный, золотой, медный, бордовый, огненно-оранжевый. Это цвета силы, страсти, победы и вдохновения. Они словно языки пламени пробуждают энергию, зовут к действию, зажигают удачу", - полагает Малахова.

Также эксперт рассказала, что женщинам стоит встречать наступающий 2026 год в платье из шелка с переливами или бархатом. "В нем будет движение, легкость и блеск. Из украшений можно использовать живой металл, золото или бронзу, которые напоминают отблески огня", - пояснила она.

По словам Михайловой, мужчинам следует присмотреться к нарядам, в которых сочетаются благородство и решимость. "Костюм глубокого винного или теплого шоколадного оттенка, дополненный ярким акцентом - галстуком, платком, ремнем цвета пламени", - поделилась она.

Символом 2026 года будет лошадь. Малахова посоветовала встречать Новый год с "открытой душой". "Лошадь чувствует энергетику, честность, внутренний огонь человека. Поэтому улыбайтесь, танцуйте, будьте свободны и красивы - ведь красота, как и культура, начинается с внутреннего света", - заключила она.