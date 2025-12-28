Синоптики рассказали о погоде на юге России в Новый год

В частности, в Ростовской области ожидается мороз и снег

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Погода в новогоднюю ночь в большинстве регионов юга России ожидается со снегом и небольшими морозами, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах. В то же время в Волгоградской и Астраханской областях синоптики прогнозируют потепление с температурными качелями.

Так, Крымский полуостров впервые с 2017 года может встретить Новый год со снегом. Ожидается, что он начнется в последние дни декабря, а минусовые температуры помогут сохранить его и в первые дни 2026 года, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая. Самые холодные ночи ожидаются 31 декабря и 1 января - 4-9 градусов мороза, дневные температуры будут ориентировочно минус 1-3.

В то же время в Краснодарском крае в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет холодный фронт, который даст в большинстве районов региона осадки в виде мокрого снега, сообщила ТАСС замначальника Краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова. Более существенные осадки увидят жители южной половины края, преимущественно предгорные и горные районы. В Краснодаре в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет небольшой снег, ночные температуры будут держаться в пределах минус 2-4 градусов, на следующий день осадков не ожидается. При этом в целом по Краснодарскому краю в праздничную ночь температура максимально опустится до минус 7 градусов, отдельно в юго-восточных и предгорных районах - до минус 12, там выпадет снег. На побережье в новогоднюю ночь температура воздуха будет в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов.

Адыгея тоже встретит Новый год со снегом. Днем 31 декабря в республике на равнине прогнозируют мокрый снег, в ночь на 1 января - снег при температуре до 3 градусов мороза. В горах в Гузерипле, на плато Лагонаки, где расположены все основные курортные территории, куда и поедут туристы во время праздников, - снег. По состоянию на конец декабря снежный покров на плато составлял порядка полуметра, и снег будет идти, по прогнозам синоптиков, до конца следующей недели. В Калмыкии днем 31 декабря прогнозируют 2 градуса мороза, в ночь на 1 января - 4 градуса и местами небольшой снег.

В Ростовской области также ожидается морозная и снежная погода в новогодние праздники, 31 декабря в регионе будет идти снег, сообщила ТАСС ведущий синоптик ростовского Гидрометцентра Ольга Чупрова. "31 декабря местами ожидаются снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью от минус 2 до минус 7 градусов, местами может опуститься до минус 12 градусов. Днем ожидается от 0 до минус 6 градусов", - сказала Чупрова.

Она уточнила, что снег продолжит идти и в ночь на 1 января, а также в течение дня. Ветер немного ослабнет до 6-11 м/с, но на дорогах сохранится гололедица. Ночные температуры останутся в пределах минус 2-7 градусов, местами до минус 12. По словам синоптиков, снег будет идти по всей области до 4 января, но на юге региона возможны смешанные осадки в виде снега с дождем. Температура 2 и 3 января понизится до 4-9 градусов со знаком "минус", в северных районах - до минус 13. На Рождество ожидается небольшое потепление: ночью от 0 до минус 5 градусов, на севере области до минус 10 градусов. Днем также от 0 до минус 5 градусов.

Потепление и температурные качели

Как рассказала ТАСС начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева, регион ждут потепление и температурные качели. "После холодного арктического вторжения территория Волгоградской области сейчас находится в теплом секторе циклона. Температура повышается, ближайшие дни до 31 декабря каждый день мы ожидаем осадки, но небольшие - небольшой снег. В основном более интенсивные по северу области, по Волгограду и по югу осадки небольшие. <...> С 28 по 31 декабря в среднем ночью уже минус 1-6 градусов, днем - от плюс 1 до минус 4 градусов по области, и в Волгограде минус 1, плюс 1. <...> По предварительным прогнозам, как раз 31 декабря подойдет зона холодного фронта и начнется понижение температуры: ночью может быть до минус 7 12 градусов по области. В Волгограде около 8 градусов мороза, и день еще сохранится с отрицательной погодой", - рассказала Алатырцева.

Она отметила, что дальнейшие праздничные дни до 12 января погода будет неустойчивой, ожидаются оттепели, возможно, даже с дождем. Температура будет постоянно переходить через 0 то в отрицательные, то в положительные показатели. Возможны мокрый снег, дожди, однако осадки будут неинтенсивными.

Незначительное потепление к Новому году ожидается и в Астраханской области: от минус 4 до 0 градусов днем и от минус 12 до минус 3 ночью. Также с 28 декабря вплоть до 1 января в регионе прогнозируют снег, 31 декабря высота снежного покрова может достичь 2,5 см.