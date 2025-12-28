Очевидцы сообщили о блэкауте в части районов Киева

По информации одного из собеседников агентства, в отдельных районах города "одновременно пропали свет, вода и тепло"

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Перебои с электроснабжением, а также отсутствие водоснабжения и отопления зафиксированы в части районов Киева. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

По информации одного из собеседников агентства, в некоторых районах "одновременно пропали свет, вода и тепло". "Такая ситуация в Оболонском районе, а также на Шулявке (микрорайон, который территориально относится к Шевченковскому и Соломенскому районам столицы - прим. ТАСС)", - уточнил он.

На отключение света и отопления также указали жители Троещины [Деснянского района Киева].

Ранее украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области в результате серии ночных взрывов в регионе. В частности, издания писали о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области.