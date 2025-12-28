Врач назвал полезные альтернативы салату "Оливье" на новогоднем столе

В составе должны быть овощи, запеченная курица или индейка, орехи и легкая заправка, указал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вместо традиционных "Оливье" и "Селедки под шубой" на Новый год можно приготовить более полезные салаты, в их составе должны быть овощи, запеченная курица или индейка, орехи и легкая заправка. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Читайте также Пять добрых дел, которые можно сделать перед Новым годом

Он предложил четыре варианта замены "Оливье". Первый - салат с печеной свеклой, яблоком и орехами. "В качестве заправки можно использовать греческий йогурт с горчицей и лимонным соком. Добавить рукколу, немного феты или козьего сыра", - пояснил Вялов.

Второй вариант - салат с запеченной куриной грудкой или индейкой. "Основа: сельдерей, яблоко, свежий огурец, авокадо. Заправка - йогуртовая или на основе авокадо", - рассказал гастроэнтеролог.

Третья альтернатива - "зимний" салат с киноа или нутом, в который нужно добавить обжаренную на гриле тыкву, клюкву, грецкие орехи, зелень. В качестве заправки использовать оливковое масло и бальзамик. Четвертый вариант - салат с тунцом в собственном соку. "Вместо консервированного в масле. Добавить отварное яйцо, стручковую фасоль, помидоры черри, листья салата. Заправка - лимонный сок", - рассказал Вялов.

Что касается альтернативы "Селедке под шубой", то врач предлагает сохранить основу салата в виде рыбы, свеклы, моркови и картофеля, но заменить майонез на смесь греческого йогурта и нежирной сметаны (50/50) с добавлением горчицы, добавить слои зеленого яблока и свежего огурца для сочности и витаминов и уменьшить количество картофеля или заменить его частично на печеную свеклу.

Также Вялов предложил сделать вариацию на тему новогоднего салата, заменив "шубу" на авокадо. "Размять авокадо с лимонным соком, черным перцем и зеленью. Выложить кусочки селедки на тарталетки из огурца или цельнозернового хлебца и покрыть "зеленой шубой" из авокадо", - пояснил он.