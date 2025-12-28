Миляев: ограничения на алкоголь должны вводить вместе с созданием спортобъектов

Губернатор Тульской области отметил необходимость обеспечения доступности занятий спортом для всех жителей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ограничения на продажу алкоголя в регионах должны сочетаться с созданием спортивной инфраструктуры. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

"Думаю, что ограничительные меры должны дополняться созданием новых возможностей для досуга. Наша задача заключается в том, чтобы человек имел возможность реализации своего права заниматься физкультурой и спортом. А для этого надо создавать и развивать спортивную инфраструктуру, обеспечивать ее доступность, оснащенность необходимым оборудованием, квалифицированными специалистами", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, если власти решают что-то ограничить, значит одновременно с этим необходимо создавать и новые возможности. "Конечно, в каждом субъекте свои особенности. Каждый руководитель региона, я убежден, взвешенно принимает решение о введении ограничительных мер, оценивая реальную обстановку в этом вопросе (продажи алкоголя - прим. ТАСС)", - добавил глава комиссии Госсовета.

Миляев также привел в пример Тульскую область, где уже на протяжении длительного времени действует ряд ограничений на продажу алкоголя. По оценкам тульских властей, эти решения дали свои результаты по количеству зависимых от алкоголя, умерших от него.