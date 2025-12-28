"Нетология": почти треть россиян планируют похудеть в новом году

Также среди наиболее популярных новогодних целей лидируют образование и развитие: освоить новые навыки или пройти обучение планируют 63% респондентов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почти треть россиян планируют похудеть в новом году. Более половины граждан хотят приобрести новые навыки и пройти обучение, свидетельствуют результаты исследования образовательной онлайн-платформы "Нетология", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Среди наиболее популярных новогодних целей лидируют образование и развитие: освоить новые навыки или пройти обучение планируют 63% респондентов. Почти столько же - 62% - ставят цель увеличить доход. В числе других частых стремлений - желание больше путешествовать (49%), продвинуться в карьере (39%), начать или поддерживать полезные привычки либо отказаться от вредных (38%), найти баланс между работой и личной жизнью (32%), навести порядок в финансах (31%) и похудеть (31%)", - говорится в итогах исследования.

Аналитики также отметили, что 23% хотят стать более организованными, а каждый десятый опрошенный мечтает изменить семейное положение: найти партнера, выйти замуж/ жениться, стать родителями и другое. Кроме того, образование остается устойчивой частью новогоднего планирования: 42% респондентов включают обучение в цели каждый год, примерно такая же доля опрошенных делает это иногда. 13% признаются, что ставят такие цели редко, и лишь 1% заявили, что вовсе не включают обучение в свои новогодние планы.

Главным фактором, который помогает удерживать фокус и двигаться к целям, называют осознание результата - так ответили 68% участников опроса. Часть респондентов используют вспомогательные инструменты: 23% помогают планировщики и трекеры привычек, 22% - поддержка друзей и семьи, а 7% - наставник или преподаватель. В то же время каждый десятый признался, что им не помогают никакие инструменты, и они предпочитают двигаться к целям, полагаясь на вдохновение. Среди сфер, в которых чаще всего хотят разобраться и спланировать личные достижения: нутрициология (15%), финансы (9%) и спорт (7%).

Исследование проводилось в декабре 2025 года среди 1 050 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Наибольшую долю респондентов составили россияне в возрасте от 35 до 44 лет - около 39%, а также от 25 до 24 лет - около 28%.