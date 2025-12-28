В Токио поймали сбежавшего из вольера в зоопарке волка

По данным агентства Kyodo, в результате инцидента никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Работники токийского зоопарка Тама благополучно поймали волка, который ранее сбежал из вольера. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее администрация зоопарка Тама в Токио была вынуждена эвакуировать всех посетителей и приостановить работу парка из-за того, что один из волков сбежал из вольера. При этом на данный момент не сообщается, как именно животное смогло выбраться наружу.