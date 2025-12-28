В Забайкалье 29 декабря ожидают усиление ветра до 20 м/с

Непогода способна нарушить работу объектов ЖКХ, энергетики и связи

ЧИТА, 28 декабря. /ТАСС/. Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается 29 декабря на территории Забайкальского края, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 29 декабря на территории края ожидается усиление ветровой нагрузки 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В управлении предупреждают, что ожидаемая непогода способна нарушить работу объектов ЖКХ, энергетики и связи, грозит увеличением случаев травматизма.