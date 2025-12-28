Дед Мороз получает до 10 тыс. писем в сутки

Дед Мороз отметил, что ближе к Новому году писем побольше

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга ежедневно получает до 10 тыс. писем от взрослых и детей. Чем ближе к Новому году, тем писем больше, рассказал в интервью ТАСС волшебник.

"В день приходит от 300 до 10 тыс. Ближе к Новому году писем побольше. Потом каждый желающий может отправить еще мне письмо. Ведь у нас открыто более 300 почтовых ящиков в 100 городах нашей необъятной страны. И каждый может написать письмо, весточку, которая придет в мой сказочный Великий Устюг Вологодской области, и я обязательно отвечу", - рассказал ТАСС Дед Мороз.

Старинный Великий Устюг в Вологодской области - один из наиболее привлекательных для туристов городов благодаря вотчине Деда Мороза. В резиденции волшебника создан соответствующий тематический парк, действует двухэтажный терем, почта Деда Мороза, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.