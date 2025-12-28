Володин рассказал о завершении работ в храме Тихвинской иконы Божией Матери

Председатель ГД предложил посетить его

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о завершении работ по устройству иконостаса храма Тихвинской иконы Божией Матери, находящегося рядом с Вязьмой, и предложил посетить его. Об этом он написал в мессенджере Мax.

"Храм Тихвинской иконы Божией Матери находится в 37 км от Вязьмы. Дорога хорошая. Доберетесь быстро. <...> В преддверии Великого праздника (Рождества - прим. ТАСС) завершены работы по устройству иконостаса. <...> Всем хорошего воскресенья!" - написал Володин.

Также он отметил, что ранее рассказывал о селе Высокое Новодугинского района Смоленской области, где расположена усадьба Шереметевых. Ее жемчужиной и является храм.

"Он был построен в 1871 году владевшим усадьбой графом Шереметевым по проекту известного архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. На протяжении более 100 лет после революции 1917 года храм находился в заброшенном состоянии. Был частично разрушен", - рассказал Володин.

Также он сообщил, что в храме проходили службы, "горела свеча и звучала молитва". Позже храм удалось отреставрировать, воссоздав его исторический облик, добавил Володин.