В аэропорту Самары задержали вылет 10 рейсов

Отменили три перелета

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Вылет самолетов по 10 рейсам задержан, 3 рейса отменены в самарском аэропорту Курумоч, следует из онлайн-табло.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

На вылет задерживаются рейсы в Хургаду, Сургут, Санкт-Петербург и шесть рейсов в Москву. В соответствии с ожидаемым временем вылета, максимальное время задержки достигнет 17 часов для пассажиров "Аэрофлота", направляющихся в Москву, - вместо 23:00 27 декабря (22:00 мск) их вылет назначен на 16:00 28 декабря (15:00 мск). Пассажиры компании Azur Air ждут вылета в Москву с 00:00 (23:00 27 декабря мск), рейс задержан до 16:20 (15:20 мск).

Кроме того, отменен рейс авиакомпании "Азимут" в Минеральные Воды и два рейса компаний "Аэрофлот" и Utair в Москву.

Ограничения на прилет и вылет самолетов вводились в аэропорту Самары ночью в воскресенье для обеспечения безопасности полетов.