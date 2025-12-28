Кабмин направит более 280 млн рублей на инфраструктуру на Дальнем Востоке

Средства получат Якутия и Приморский край

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России своим распоряжением направит 280,1 млн рублей на развитие инфраструктуры в дальневосточных регионах до конца года. Финансирование получат Якутия и Приморский край.

В бюджете на 2026-2028 годы на развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке запланировано выделение более 111 млрд рублей.

Как отметили в кабмине, реализация планов социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке - одна из приоритетных задач правительства, поэтому федеральные власти софинансируют мероприятия по этому направлению регулярно с 2018 года.

Благодаря этим действиям в регионах ДФО реализуются проекты, связанные с модернизацией и строительством социальной инфраструктуры и инфраструктуры территорий опережающего развития, возведением жилья по программе "Дальневосточный квартал", обновлением технологической базы промышленных предприятий и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в городах и поселках, уточняет кабмин.