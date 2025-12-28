В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление учителей

Общественники не поддерживают выделение учителей в отдельную категорию в этом вопросе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Госдуме выступают за штрафы за оскорбление педагогов, общественники не поддерживают выделение учителей в отдельную категорию в этом вопросе. В профсоюзе образования указывают, что эта мера не должна быть единственным инструментом в борьбе с травлей учителей.

Как заявил ТАСС в конце сентября в преддверии Дня учителя председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, оскорбления учителей должны наказываться штрафами до 20 тыс. рублей для граждан, а в случае травли педагогов в соцсетях - до 700 тыс. рублей. Он выразил уверенность, что "это будет справедливо", так как безнаказанность ведет к хамству и к унижению учителей, никто их не защищает. Ранее соответствующий законопроект направлялся на отзыв в Верховный суд и правительство, напомнил Миронов.

В свою очередь в Общественнной палате (ОП) осторожно отнеслись к этой инициативе. Как заявлял в октябре ТАСС заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб, введение отдельных штрафов за оскорбление учителей нарушит принцип равноправия для россиян других профессий. Он отмечал, что "не совсем" поддерживает введение такой нормы. По его словам, есть воспитатели детских садов, врачи, сотрудники правоохранительных органов, представители множества таких же уважаемых, важных и нужных профессий, поэтому не надо выделять в отдельную категорию педагогов и вводить повышенный штраф за их оскорбление.

Общероссийский профсоюз образования, в целом поддержав штрафы, подчеркивал, что эта мера не должна быть единственным инструментом в борьбе с травлей учителей. Как пояснял ТАСС заместитель председателя организации Виктор Шабельник, подобные меры могут стать действенным инструментом для защиты профессиональной чести и достоинства работников образовательной сферы. В то же время, подчеркивал он, введение штрафов не должно быть единственным механизмом решения проблемы.

По мнению Шабельника, необходим комплексный подход: повышение культуры взаимодействия между школой и родительским сообществом, формирование уважительного отношения к профессии педагога.