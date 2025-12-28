В направлении Крыма задерживаются шесть поездов "Таврии"

Время задержки составляет до 3,5 часа

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. В направлении Крыма и в обратном направлении задерживаются шесть поездов "Таврии", время задержки составляет до 3,5 часа. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"В настоящее время в пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия", - говорится в сообщении.

Перевозчик уточнил, что в направлении Крыма задерживаются поезда №018 Москва - Симферополь и №068 Москва - Симферополь (до трех часов задержки). Из Крыма - №028 Симферополь - Москва, №182 Симферополь - Санкт-Петербург, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, №068 Симферополь - Москва, время задержки - до 3,5 часа.