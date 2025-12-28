В Крыму прогнозируют усиление ветра до 30 м/с и гололед

При непогоде есть высокая вероятность возникновения ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Усиление ветра до 30 м/ с, а также гололед прогнозируют в Республике Крым 29 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 28 декабря, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах порывы до 35 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при такой погоде есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, падения рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи.

Ранее в Крыму объявляли штормовое предупреждение на 26-28 декабря из-за снега, метели, ветра и сильных осадков.