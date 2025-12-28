Мэр Нью-Йорка призвал жителей оставаться дома в снегопад и "делать детей"

Эрик Адамс также в шутку порекомендовал "включить сериал и наслаждаться днем"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на фоне обрушившейся на город снежной бури посоветовал жителям города остаться дома, включить сериалы и "делать детей".

"Сидите дома, это хороший день для того, чтобы сделать ребенка. Включите Netflix и наслаждайтесь этим днем", - пошутил Адамс в интервью телеканалу ABC7.

Снежнач буря обрушилась на США 27 декабря, в Нью-Йорке высота сугробов достигает 10 см, а дороги и тротуары покрыты льдом. Власти города привлекли более 2,7 тыс. сотрудников коммунальных служб к устранению последствий непогоды.