В районе Камчатки сняли введенный после нарушения электроснабжения режим ЧС

В домах Елизовского муниципального округа включили свет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный ранее в Елизовском муниципальном округе в Камчатском крае после нарушения электроснабжения из-за циклона, снят. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".

"Режим ЧС в Елизовском муниципальном округе (ЕМО - прим. ТАСС) снят с 19:00 (10:00 мск - прим. ТАСС). Свет везде дали. Тепло в домах есть. Округ остался в повышенной готовности. Население Лесного, Березняков продолжают обеспечивать горячим питанием. ПВР все еще в готовности. Ситуация выравнивается. Хочу сказать огромное спасибо энергетикам, восстановившим подачу энергии, и работникам ЕМО, своевременно развернувшим ПВР и обеспечивших горячее питание для пострадавшего населения", - написал Лебедев.

Ранее на Камчатке в результате прохождения циклона без электроснабжения остались несколько населенных пунктов Елизовского округа. Утром был введен режим ЧС.