В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

На протяжении ближайших двух суток и более на дорогах существует вероятность возникновения гололедицы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Московской области более чем на двое суток из-за гололедицы на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В ближайшие более чем двое суток на дорогах возможно образование гололедицы, из-за этого объявлен желтый уровень", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Действовать подобный уровень будет до 21:00 мск вторника, 30 декабря.

В Гидрометцентре напомнили, что по последним данным 28 декабря в столице и по области ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем составит от минус 4 до минус 2 градусов в Москве и от минус 7 до минус 2 градусов в Подмосковье. Предстоящей ночью синоптики также не исключают осадки в виде снега, а столбики термометров покажут от минус 6 до минус 4 градусов в Москве и от минус 9 до минус 4 градусов по области. Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.