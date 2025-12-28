Кабмин направит на возведение школы в Иркутске порядка 135 млн рублей

Средства выделяются из резервного фонда

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России своим распоряжением направило 134,7 млн рублей на завершение строительства школы в Иркутске. Средства выделяются из резервного фонда кабмина.

Открытие школы запланировано в начале 2026 года. Выделенные средства призваны позволить ввести здание в эксплуатацию уже до конца 2025 года - его готовность превышает 95%. С 2023 года на возведение школы было направлено из федерального бюджета более 1 млрд рублей по проекту "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В иркутской школе смогут учиться не меньше 1 550 школьников, ее открытие, как ожидается, позволит разгрузить расположенные неподалеку учебные заведения. Педагогический коллектив уже сформирован, после открытия школы в ней появятся также профессиональные классы, созданные при участии ведущих вузов и крупных компаний Иркутской области.